Augustikuu maksulaekumine kasvas eelmise aastaga võrreldes 7,1 protsenti

Augustikuus suurenes käibemaksu tasumine esimese poolaasta keskmise kasvuga võrreldes 12 protsendipunkti võrra aeglasemalt, kuid on endiselt tempokas (8,3 protsenti). See on tingitud mullu teise poolaasta käibemaksu tasumise kõrgemast võrdlustasemest, erinevalt aasta esimesest poolest, mil valdas madalseis. Ettevõtete kogukäibe hoogne tõus (25 protsenti) tulenes tegevusalade laiapõhjalisest kasvust, mis peegeldab ka 15protsendilist taastumist üle kriisieelse 2019. aasta taseme. Samas toetab käibemaksu tasumise suurenemist kuust kuusse kiirenev inflatsioon, mis küündis augustis 5 protsendini. Positiivset trendi näitab käibemaksuvõla dünaamika, näitaja kahanes kuuga 2 miljoni euro võrra 175 miljonile eurole.

Kütuseaktsiisi tasumine augustis vähenes 2 protsenti võrreldes eelmise aastaga, kuid tasumine üldiselt oli tavapärane ning vastab prognoositud tasemele. Vähenemist aitab selgitada ka eelmise aasta augustikuu pisut kõrgem tasumine, mille tingis eelkõige eelmise suve omapära, kus inimesed reisisid rohkem autodega. Vähenenud on just bensiini deklareerimine, mis peegeldab eratarbijate käitumist. Lisaks mõjutavad tarbimist ka jaehinnad, mis augustis võrreldes aasta varasemaga suurenes bensiinil 16 protsenti ja diislikütusel 23 protsenti. Hinnatõus on aeglustanud ka diislikütuse deklareerimise kasvutempot. Samal trajektooril deklareerimisega liiguvad ka diislikütuse ja bensiini müügid - bensiini müük langes 7,2 protsenti (eelkõige on vähenenud E98 müük) ja diislikütuse kasvutempo aeglustus 5,0 protsendile võrreldes eelmise aastaga.

Aktsiiside tasumine võrreldes aasta varasemaga küll kasvas augustis, kuid on oluliselt tagasihoidlikum aasta alguse kasvudest. Suveperioodil kokku püsisid siiski aktsiiside tasumised mõnevõrra kõrgemad kui aasta tagasi, kasvu panustas eelkõige sisetarbimine, kuna välisturism on võrreldes aasta varasemaga vähenenud. AS Tallink Grupi ametliku statistika kohaselt vähenes suvekuudel reisijate arv Eesti-Soome liinidel kokku 38,6 protsenti.

Diislikütuse aktsiisimäära langetamise positiivne mõju avaldub piirülese tankimise statistikas

Piiriülene tankimine on toimunud transpordi- ja logistikasektoris pikaajaliselt. Nii nagu sihtkohad on üle Euroopa, nii on ka käibemaksu tagasi küsitud paljudes erinevates Euroopa riikides toimunud tankimistelt. Deklaratsioonidelt saadud info põhjal saab aga hinnanguliselt öelda, kui suured on Eesti ettevõtete tankimismahud erinevates riikides ning kuidas on need ajas muutunud.

Joonisel 1 on toodud eraldi välja riigid, kust Eesti ettevõtted enim tangivad, nendeks on Läti, Leedu, Poola, Rootsi, Soome ja Saksamaa ning ülejäänud Euroopa Liidu riigid on koondatud viimasesse kategooriasse. Piiriülene tankimine ei võrdu piirikaubandusega, mida on võimalik mõjutada Eesti kütuseaktsiisi määrade muutumisega. Transpordiettevõtted tangivad vajaduspõhiselt või on oma tankimislogistika sihistanud kindla riigiga. Üldjuhul on tankimiste mahud erinevates riikides püsinud aastaid suhteliselt stabiilsed ning aastased kasvud liikunud koos üldise majanduskasvuga.

Joonisel eristuvad selgelt kaks riiki: võrreldes 2015. aastaga on kõige enam kasvanud Läti ja Leedu tankimismahud, alates 2016. aastast on need mitmekordistunud ning eelkõige nende riikide puhul saame rääkida täiendavast piirikaubandusest. Aastatel 2016 ja 2017 tõsteti Eestis diislikütuse aktsiisimäärasid ning see tõi kaasa täiendava piirikaubanduse tekkimise naaberriikidega, mis aasta aastalt kasvas. Kui 2015. aastal moodustasid Lätis ja Leedus tankimine kõikidest piiriülestest tankimistest ca 9 protsenti (7 miljonit liitrit), siis 2019. aastal oli nende osakaal juba kogu tankimisest 43 protsenti (65 miljonit liitrit).

Möödunud aastal langes tankimine enamikus riikidest. Selle põhjus on COVID-19 pandeemiast põhjustatud tervise- ja majanduskriis, mis mõjutas oluliselt ka kaubavahetust. Lätis ja Leedus tankimine vähenes aga oluliselt rohkem ning osakaal kogu Euroopa Liidu tankimismahust langes 33 protsendile. Siinkohal ei ole põhjuseks ainult ülemaailmne kriis, vaid ka Eesti diislikütuse aktsiisimäära langetus on andnud oma panuse tankimiste vähenemisele. Hinnanguliselt liikus Lätist ja Leedust eelmisel aastal tagasi Eestisse 25-30 miljoni liitri diislikütuse tankimine. Teiste riikide osa, mis madalama hinna tõttu Eestisse tagasi toodi, hindame pigem marginaalseks.