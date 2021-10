SEB ei tõsta uuest aastast II samba fondide tasusid

SEB pensionifondid müüsid pensionireformi käigus umbes 279 miljoni euro ulatuses varasid, et teha väljamakseid neile, kes soovivad pensionikogumise katki jätta. Kohustuslike pensionifondide varade mahu kahanemine sellises ulatuses tooks tavametoodika rakendamisel uuest aastast kaasa fondide valitsemistasude tõusu. SEB Varahalduse juhatus otsustas vähemalt kuni pensionireformi eelsete mahtude taastumiseni rakendada tavapärasest erinevat metoodikat – „külmutada“ valitsemistasud ja hoida neid senisel tasemel. „Me ei pea õigeks, et inimesed peaksid rohkem maksma selle eest, et on otsustanud SEB II samba fondides edasi investeerida. Soovime, et meie pensionifondide kliendid tunneksid end turvaliselt ja ei peaks muretsema fonditasude võimaliku tõusu pärast,“ kommenteeris otsust SEB Varahalduse juhatuse esimees Gert Vilms.