Eestis siiani omavalitsusi, kus servereid majutatakse vallamaja keldris, töötajate laua all või aknalaual.

Uuringu raames viis Muuga läbi hulga anonüümseid süvaintervjuusid Eesti kohalike omavalitsusjuhtide, IT-juhtide ja -spetsialistidega nii suurtest kui väikestest omavalitsustest. Ehkki enamik omavalitsusi on üsna veendunud, et nende vajadused ja mured IT-valdkonnas erinevad teiste omavalitsuste omadest oluliselt, selgub, et suures plaanis on probleemid pigem sarnased. Siiski võib öelda, et suuremates omavalitsustes, kus IT eest vastutavad konkreetsed inimesed ja osa teenuseid sisse ostetud, on küpsus ja teadlikkus kõrgemad.