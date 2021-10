Koroonapiirangute kadumine ja pensioniraha tõid Tallinna Kaubamaja Grupile rekordilise käibe ja kasumi

Müügitulu kerkis kolmandas kvartalis 6,2% võrra 206,2 miljoni euroni ning puhaskasum 69,1% 12,6 miljoni euroni. Tegu on ettevõtte ajaloo suurima käibe ja kasumiga, mida Tallinna Kaubamaja kolmandas kvartalis teeninud on. Tulemusele aitas kaasa 2020. aasta maikuus ostetud ABC Supermarkets kauplused, mis läks Kaubamaja Grupile maksma 15,52 miljonit eurot.

Grupi müügitulu kasvule andsid kolmandas kvartalis hoogu Selveri segmendi ja autosegmendi tugevad müügitulemused, märgib ettevõte kvartaliaruandes. Nii Selveri kui Kaubamajade segmendis jätkus tempokas müügikasv läbi e-kanalite isegi liikumispiirangute kadudes. Aasta varem Grupi poolt tehtud suured strateegilised investeeringud supermarketite segmendi kauplustevõrgu kasvu ja keskusköögi laiendusse on ettevõtte end õigustanud ja võimaldasid edukalt kasvatada supermarketite segmendi müügi- ja brutotulu ning suurendada marginaali. Autodefitsiidi olukorras õnnestus Grupi autosegmendil oma müügimarinaali samuti parandada.

Üheksa kuu müügitulu kasvas 11,7% 604 miljoni euroni ning puhaskasum 76,4% 20,3 miljoni euroni. Üheksa kuu tulemusi mõjutasid ettevõtte sõnul peamiselt koroonaviiruse tõttu seatud piirangud. Peamiselt mõjutasid need Kaubamajade segmendi kauplusi, millest enamus suleti seitsmeks nädalaks. Suletud olid Kaubamaja moe- ja tööstuskaupade maailmad ning kõik I.L.U. kosmeetikakauplused, ABC Kinga ning SHU jalatsikauplused. Kokkuvõttes jäi Kaubamajade segment üheksa kuu kokkuvõttes kahjumisse.

Üllatuslik kasum

Firma kogutulud ning ka tulud segmentide lõikes vastasid üpris täpselt ootustele, kuid kasumlikkuse osas suutis TKM positiivselt üllatada, saavutades viimases kvartalis brutomarginaaliks 26.8%. Selline tase on umbes 1.3 protsendipunkti tugevam kui ootasime ning vastab firma poolt tavaliselt sesoonselt tugevaimates 4.kvartalites saavutatud tasemele.



Segmentide lõikes tulenes tugev marginaal eelkõige supermarketite ja autokaubanduse segmendi päris headest tulemustest, mille toel teenis ettevõtte ca 3mln eurot rohkem brutokasumit kui loodetud ning see erinevus kajastub samas suurusjärgus ka paremas puhaskasumis meie ootustega võrreldes. Meie prognoosisime puhasasumi kasvu kuni 10 mln euroni eelmise aasta 7.4m mln võrreldes. Tõenäoliselt võis ettevõtte tunda mõningaid positiivseid mõjusid pensioni II sambast vabanenud vahenditest, kuid firma on teinud päris head tööd ka efektiivsuse järjepideval kasvatamisel laiemalt.



Sander Danil, LHV vanemanalüütik