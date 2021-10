Vaesematele appi. Valitsus tahab hinnašokki leevendada peamiselt vähekindlustatutel

Nii elektri kui ka maagaasi hind on ajaloo kõrgeim ja krõbedam külm ootab veel ees. Valitsuse arutelud lõppesid eile hilisõhtul ega olnud lehe trükkimineku ajaks veel selgunud. Oli vaid teada, et tõenäoliselt saavad omavalitsused lisaraha, et toimetulekutoetuse saajatele ajutiselt rohkem raha anda.

Olukord on pannud riike lahendustele mõtlema. Näiteks Läti otsustas pakkuda vaktsineeritud pensionäridele iga kuu 20-eurost lisatoetust, et muu hulgas hinnatõusu kompenseerida. Meie erakondade esindajad on pigem arvamusel, et lähenema peaks suuremate ja põhjalikumate sammudega.

Pühapäeval teatas Isamaa, et riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjoni esimehe Urmas Reinsalu, teaduste akadeemia energeetikakomisjoni esimehe Arvi Hamburgi, riigikogu majanduskomisjoni aseesimehe Sven Sesteri ja omanike keskliidu esimehe Priidu Pärna sõnul tuleks energia hinnatõusu vastu astuda maksualandusega. Täpsemalt alandada gaasi, elektri ja toasooja käibemaksu hinnašokiperioodiks 20%-lt 9%-le. Millised on teiste erakondade mõtted, loe alljärgnevast loost.