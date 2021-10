Miks muutusid James Bondi filmid ülipikkadeks reklaamipausideks?

Seni on enam kui miljardi tagasi toonud vaid „Skyfall". 2015. aasta „Spectre" jäi 880 miljoni peale, „Casino Royale" saldo on 594 ja „Quantum of Solace'i" oma 586 miljonit. Kui arvestada kõik müüginumbrid erinevatest ajastutest 2005. aasta dollari tasemele, siis on esikohal endiselt „Skyfall" (943 miljonit), kuid järgnevad Sean Conneryga „Thunderball" (848 miljonit) ja „Goldfinger" (820 miljonit). Neist arvudest saabki ehk välja lugeda, miks tasub oma koha eest filmis maksta ulmelisi summasid: sest Bondi enda bränd on püsivalt tugev olnud juba aastast 1962 ning küllap jätkub see ka tulevikus.