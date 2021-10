Täna on elektrihind taas väga kallis. Õhtul puruneb veel üks rekord

Nii kõrgele ei ole vähemalt lähiajaloos ühelgi tunnil Eestis elektrihind tõusnud. Suure tõenäosusega on see absoluutne tunnirekord. Väga kõrge on hind ka kella 8 ja 9 vahel hommikul ning ajavahemikul 18-19. Eriti energiamahukad ettevõtmised võiks ära teha vahemikus 22-00 hilisõhtul. Keskmine hind, 169,66 eurot megavatt-tunni eest on ajaloo teine tulemus - 7. oktoobril oli see näitaja 178,4, kuid selle päeva tipp oli 256,06, kusjuures see leidis aset hommikul vara.