Suri tippjuht, kes suutis firma väärtuse kahekordistada: "ta tõi naeru ja rõõmu laste ja perede ellu üle maailma"

Hasbro on börsiettevõte ning Goldneri ajal kerkis ettevõtte aktsiahind kahekordseks. Kurb uudis tuleb vaid mõni päev peale seda, kui ta andis teada, et peab meditsiinilistel põhjustel puhkusele siirduma.

Hasbro omab veel järgmisi kaubamärke: Nerf, Playskool, My Little Pony, Transformers, Littlest Pet Shop, Tonka, Play-Doh ja paljud teised. Lisaks on nad ka suurimad lauamängude tootjad maailmas ning nende alla kuulub ka maailma absoluutne tipp, enim müüdud lauamäng Monopoly. Lisaks aga Magic: The Gathering, Scrabble, Risk, Battleship, Operation ja paljud teised.