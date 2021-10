Kuus selle aasta tegijat. Aasta ettevõtte konkursi tipud on edukad nii kodu- kui ka välismaal

SRC Group AS on tegutsenud oma valdkonnas 20 aastat. Ettevõtte kliendid on erinevat tüüpi laevade omanikud ja operaatorid, aga ka laevaagentuurid, laevaremonditehased, seadmete tootjad jne.

Aasta eksportöör 2021 on SRC Group AS. Laevaremondiga tegeleva ettevõtte ekspordi osakaal on sel aastal olnud 95 protsenti. Turgudest on peamised USA ja Lääne-Euroopa. Just esimeses neist on tehtud läbi eriti suur kasv.

„20 aastat tagasi oli taldrikul praeliha ja garneeringuks apelsinilõik. Nüüd paneb White Guide'i edetabel meid ühte patta Skandinaavia tipprestoranidega. Kui meil Michelini tärne jagataks, siis oleks neid mitmetel restoranidel," toob Peäske välja. Lee Restorani teine omanik on Janno Lepik. Eks just meie toidukultuuri tutvustamine ja selle hea nime eest seismine ole see, mis seekord võidu tõi.

Peäske on üks neist inimestest, kes on kandnud hoolt selle eest, et kuuldused meie toidust ja selle tegemise oskusest jõuaks laia maailma ning seal ka leviks. Ta ütleb, et eestlastel on põhjust uhke olla - see, kuidas meie toidukultuur on arenenud, on fantastiline.

müügikontorid. Ettevõte on värvanud oma ridadesse sihtturgudel emakeelt kõnelevad oma alal tunnustatud ja laiade ärisuhetega spetsialistid, tänu kellele on kohalike klientide usaldus ettevõtte vastu märkimisväärselt kasvanud. See on taganud ka edu ekspordis.

2020. aastal teenis ettevõte ekspordist müügitulu 21,18 miljonit eurot ja viimase kolme aastaga on kasv olnud lausa 368 protsenti. Lisandväärtust on sel perioodil töötaja kohta kasvatatud 196 protsenti.

Aasta innovaator on Chemi-Pharm AS, kes pärjati õhtu lõpus ka aasta ettevõtte tiitliga. Seni desinfektante, isikliku hügieeni vahendeid ning puhastus- ja erihooldustooteid arendanud, valmistanud ja turustanud ettevõte soovib peagi siseneda ravimitööstusesse - miks mitte hakata ka vaktsiine tootma.

„Võit on meeskonnale suur tunnustus. Nad on, silmaklapid ees, hullumeelselt ägedaid asju teinud," sõnas Chemi-Pharmi tegevjuht Kristo Timberg ja juhtis tähelepanu asjaolule, et nad ei tee oma tööd eesmärgiga investeerida kõige rohkem või saavutada mingisuguseid rekordeid.

Nüüd on neil tema sõnul aga oluline vastutus tuleviku ees. „Kui me võib-olla arvasime, et teeme ettevõtet omaette, siis tegelikult oleme nüüd kõigi tähelepanu ette tõstetud ja järgnevatel aastatel peame selle vastutuse välja kandma," selgitas Timberg. Samuti tegi ta nalja, et auhind on saadud justkui avansina, kuna sealne meeskond tunneb, et on praegu veel alles alguses.

Ettevõte on kohati tegelikult pereettevõte ja seal töötavaid inimesi peab ta osaks oma perekonnast. „Igaühe isiklik mure on meie kõigi mure," tõdes ta ning juhtis tähelepanu sellele, et just töötajatest hoolimine ja toetamine aitab sel raskel töötajate puuduse perioodil häid inimesi hoida. „Ma siiralt usun, et inimesed tahavad teha ägedaid asju ja kui ettevõte annab võimaluse areneda, siis inimesed tulevad sellega kaasa."