FOTOD | Endise Nordea panga peahoones avab peatselt uksed uus kauba- ja teenindustänav

Endise Nordea panga peahoonena tuntud ärimaja esimese korruse ligi 650-ruutmeetrisele avatud pinnale on planeeritud kaheksa väiksemat kaubanduspinda. Üürnikena nähakse uutel pindadel näiteks ilusalonge ja muid teenusepakkujaid, kelle jaoks on oluline ka veeühenduse olemasolu, samuti tuntud brändide kauplusi, moeateljeesid ja muud sarnast.

Colonna maakleri Martin Sillandi sõnul seisavad paljud ärikinnisvara omanikud täna silmitsi olukorraga, kus varasemalt väga populaarsed olnud suured avatud äripinnad ei tundu enam üürnikele ahvatlevad, sest ei vasta koroonaajal muutunud vajadustele. ”Turu kõige minevam kaup täna on 50-100-ruutmeetrised pinnad. Palju otsitaksegi just väiksemaid teeninduspindasid, kus on olemas ka näiteks sanitaarruumid või kööginurk. Seega kinnisvaraomanik, kes soovib enda äripindadele rakendust leida, peab kindlasti nende trendidega kaasas käima ja üürniku soovide suhtes paindlik olema. Hobujaama 4 äripindade puhul on näiteks praegu just ideaalne võimalus tulevastel üürnikel planeeringus, sealhulgas elektri-, vee- ja kanalisatsiooniühenduste osas kaasa rääkida.“

Hobujaama 4 rajatavad uued üüripinnad avanevad hoone kõrgusesse ulatuvasse aatriumi, mida Colonna esindaja sõnul saab tulevikus väga edukalt ära kasutada näiteks moedemonstratsioonide korraldamiseks või head valgust vajavate väljapanekute esitlemiseks ja jäädvustamiseks. Seetõttu nähakse uute üürnikena eelkõige just ilu-, moe- ja elustiili teenuste ning kaupade pakkujaid. „Hoone asukoht on nimetatud teenuste pakkumiseks väga sobiv, sest jääb sadama ja südalinna vahelise jalakäijate transiitkoridori äärde. Hobujaama tänava ja Narva mnt jalakäijate ülekäigurada on üks enim kasutatavaid linnas. Orienteeruvalt 20-eurose ruutmeetri hinnaga on see tõenäoliselt üks parimaid võimalusi teenindus- ja kaubandusettevõtetele, mida kesklinnas hetkel leida võib,“ lisab Sillandi.