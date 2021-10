Sajad ettevõtted jätsid tuleohutusõppuse tegemata. Põhjuseks toodi COVID-19 piirangud

Ligi 3500 aruandekohuslasest ettevõtet ja asutust pidid 31. märtsiks esitama Päästeametile tuleohutuse enesekontrolli aruande, milles küsiti muuhulgas kas ehitises on läbi viidud õppus tulekahju korral tegutsemise ja evakuatsiooni kohta. Pea 10% aruande esitajatest ehk ligi 300 aruandekohuslast tunnistasid, et õppused on läbi viimata.

Päästeameti ohutusjärelvalve osakonna eksperdi Heidi Mõttuse sõnul toodi peamiseks põhjenduseks Covidist tulenevad piiranguid. Mõttuse sõnul tuleb andmetesse suhtuda ka teatud ettevaatusega. “Võib juhtuda, et on vastatud, et jah, on läbi viidud ja pandud juurde 2019. aasta

kuupäev, millele siis üldjuhul inspektor juhib tähelepanu, et õppus tuleks korraldada kord aastas,” selgitab Mõttus.

Veebipõhiseid tuleohutuskoolitusi läbi viiva ettevõtte Safest OÜ tegevjuht Taavi Teets on veendumusel, et eriolukord ega pandeemia piirangud ei õigusta tuleohutusnõuetest kõrvalehoidmist. “Tulekahjuõppuse peamiseks eesmärgiks on tagada teadmised ja oskused evakuatsiooni ja tulekahju korral õigesti tegutsemiseks võimalikult tõetruus olukorras,” selgitab Teets ning lisab, et inimeste väljumine hoonest, silmad telefonis, on muutunud tavapäraseks, mistõttu on oluline otsida õppuste käigus harjumuspärast liikumisteed läbides uusi lahendusi.

Evakuatsiooniõppus annab hoone kasutajatele reaalse pildi suitsukardinate langemisest, tavapärase liikumistee tõkestamisest, liftide töö lõppemisest, suitsueemaldussüsteemide käivitamisest ning seda kõike kõrvulukustavate häirkellade üürgamise saatel. “Õppuste käigus oleme täheldanud isegi kerget paanikat,” kirjeldab ta osalejate reaktsiooni, olgugi et tegemist on pelgalt harjutusega. See kinnitab regulaarsete õppuste vajadust veelgi.