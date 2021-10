Kütteperiood on kohe käes. Kui sageli vajavad ahjud ja korstnad kontrolli?

Ühtlasi tuletab Mürk meelde, et suitsuandur on kohustuslik juba praegu ja vingugaasiandur muutub alates 1. jaanuarist 2022 kohustuslikuks kodudes, kus on ahi, puuküttepliit või kamin. Korstnaga ühendatud gaasiseadmega kodudes on vingugaasiandur samuti kohustuslik juba nüüd.