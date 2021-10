Kõigest on natukene puudus. Soome tarbijaid julgustatakse olema jõulukinkide ostmisel paindlik

Elektroonikat müüvad kauplused tunnevad end sel aastal jõulude eel ebakindlalt. Nõudlust on piisavalt, kuid tooteid pole. Jõulukinkide ostmist planeeriv inimene peaks läheneva tarbimispeo ootuses olema halvimaks: klient ei pruugi saada kõike, mida soovib. Ning isegi kui tooteid leidub, võib ootamisele ja kättesaamisele kuluda kaua aega.

Millest siis ikkagi puudus? Kõigest natuke. “See sõltub tootjast ja mudelist. Teatud mudelite telereid pole saada. Samuti on otsas paljude tootjate keskmises hinnaklassis Android nutitelefonid, tolmuimejad, ahjud ja nõudepesumasinad,” loetleb Soomes kodumasinaid müüva poe Gigant’i müügidirektor Niko Sandström.

Samal meelel on Verkkokauppa kommertsdirektor Vesa Järveläinen. "Alati on saadaval mõni nutitelefon, kuid kui soovite kindlat mudelit, teatud värvi ja mahuga telefoni, ei pruugi seda saadaval olla. IPhone osas on juba praegu suuri probleeme – iPhone 11 mudeleid ei paista üldse olevat. Samuti iPhone 12, mida pole eriti saada.”

Lisaks mainib Järveläinen arvutikomponente, enim on puudus videokaartidest. "Mängijate seas on nende järele tõesti suur nõudlus, kuid tooteid lihtsalt pole. Muidugi, sellega oleme juba kaua maadelnud.”

Kõrget nõudlust mõjutab kaks faktorit – koroonaviiruse pandeemia ja majanduse taastumine. “Koronaviiruse pandeemia on vallandanud suure nõudluse, kuna see on pärast rasket perioodi tagasi tulnud. Lühikese ajaga püüame ära teha need tööd, mis eelmisel aastal tegemata jäid,” kommenteeris tehnoloogiatööstuse peaökonomist Petteri Rautaporras.

Nõudlust toetavad ka fiskaalstiimulid

Nõudlusele vastu tulemist takistab probleem, millest on räägitud juba pikka aega – puudus kiipidest. Kui maailm muutub digitaalsemaks, on kiipe vaja igal pool. Tootmisvõimsus ei vasta aga praegu nõudlusele ning napib vajalikke tooraineid.