Eelseisev ülemaailmne tarbimispüha mõjutab kaupade tarnet. Välismaiste jõuluostudega tasub alustada varakult

Omniva juhatuse liikme Kristi Undi sõnul tuleb kogu maailma lennutranspordil pärast ülemaailmseid ostupühi toime tulla üüratult suure pakkide hulgaga. See tähendab, et novembris ja detsembris võib saadetiste rahvusvaheline tarne pikeneda.

„Eranditult kõik suured ja populaarsed ostuplatvormid on tänaseks kohandunud Euroopa Liidu käibemaksumuudatustega ning koguvad nüüd maksud juba ostu hetkel. See teeb ostu- ja tarnekogemuse kliendi jaoks oluliselt lihtsamaks ning mugavamaks, kuna paki jõudmisel teeb deklareerimistegevused logistikaettevõte ning klient ei pea lisategevusi tegema,“ selgitas Unt. „Kuna välismaalt ostmine on Euroopa inimestele taas lihtne, siis prognoositakse e-kaubanduse kõrghooajaks taas suuri kasvunumbreid. Seetõttu on tark oma välismaiste tellimustega alustada sel hooajal juba varakult.“