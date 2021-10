FOTOD | Tallinnas võib nüüdsest näha sähkude laadimisdokke

Bolti tõukerataste spetsialist Aleksandr Lilišentsevi sõnul on äsja Tallinnasse rajatud laadimisdokid uuenduslik viis tõukerataste hoiustamiseks, mis panustab nii eeskujulikumasse parkimisse kui keskkonnareostuse vähendamisse.

“Bolt on Euroopa esimene tõukerataste rendifirma, kes oma laadimisdokid kasutusele võtab. Dokke kasutades kulutame vähem igapäevasele transpordile, sest meie meeskond ei pea tõukerattaid kokku korjama ja laadima viima. Samuti annab see positiivse tõuke paremate parkimisharjumuste tekkimiseks ja panustab linnapildi korrastamisse, sest kõik laadimisdokid asuvad populaarsete keskuste lähedal, kus inimeste liikumist on väga palju,” lisas Lilišentsev.