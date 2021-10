Investor Madis Müür ütleb, et Funderbeami jaoks hakkab kätte jõudma tõehetk. Foto: Priit Simson

Kui Tallinna börsile on tänavu jõudnud rekordarv investoreid, kes on Tallinna börsiindeksi kõrgustesse tõstnud, siis kasvuettevõtete platvormist Funderbeam on tähelepanu sellal justkui mööda läinud. Investori sõnul tulebki Funderbeamil maa peale tulla, kuid ka Tallinna börsil on uljaks mindud.