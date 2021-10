Läti finantslahendusi pakkuv ettevõte emiteeris 150 miljoni euro väärtuses võlakirju

"Oleme tänulikud olemasolevatele ja uutele investoritele, kes meid toetasid ja meie ettevõtte vastu usaldust üles näitasid. Meil ​​on hea meel ja oleme uhked, et investorid kogu Euroopast panustasid meie ettevõttesse, ning et just Balti investorite nõudlus oli erakordselt suur. See tähistab järjekordset väga olulist verstaposti ettevõtte ajaloos ja tagab ettevõttele lähitulevikus stabiilse rahastamise. Jätkame oma mobiilsus- ja rahastamisplatvormi arendamist, tutvustades samal ajal uusi tooteid ja jätkates investeeringutega digitaliseerimisse,” ütles Modestas Sudnius, Eleving Groupi tegevjuht.

"See on märkimisväärne sündmus mitte ainult Eleving Groupile, vaid kogu Balti kapitaliturule tervikuna, kuna märkimisväärse summa, 150 miljonit eurot meelitas ligi kohaliku kapitaliga ettevõte, mille peakorter asub Lätis. Loodame, et see aitab oluliselt laiendada meie ettevõtte investorite baasi, kuna eeldame, et pärast börsil noteerimist muutuvad võlakirjad kättesaadavaks nii asutustele kui ka eraisikutele,“ märkis Māris Kreics, Eleving Groupi finantsjuht.