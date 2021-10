Kuidas leida endale sobiv töökoht?

Viimasest CV.ee uuringust selgus, et lähikuudel plaanitakse enim uusi töötajaid värvata spetsialisti ametikohale (62%). Samuti on puudus oskustöölistest (39% tööandjatest) tootmise ja logistika valdkonnas ning ehitussektoris.

Uuringust selgus, et 72% tööandjatest peab värbamist keeruliseks ja pea pooltes ettevõtetes on puudu ka selleks vajalik personal. Samas on aktiivselt tööd otsimas 34% vastanutest ja omakorda 47% on valmis hea pakkumise korral töökohta vahetama.