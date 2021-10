Valitsuse rohi elektri hinna tõusu vastu: langetatakse võrgutasu ja pakutakse toetust vähese sissetulekuga leibkondadele

Valitsus vajab enne meetmete lõplikku otsustamist kinnitust ka konkurentsiametilt, kas meetmed on sellisel kujul teostatavad, vahendab ERR .

"Meie kindel soov on vähese sissetulekuga inimestele, leibkondadele kompenseerida hinnatõusu energiakandjate osas, mis on toasoe, elekter ja gaas," ütles Keskerakonna esimees Jüri Ratas "Aktuaalsele kaamerale".

Teise osana meetmest plaanib valitsus maksta kohalike omavalitsuste kaudu täiendavat toetust väikese sissetulekutega peredele. See peaks mõjutama ligikaudu 72 000 leibkonda.

Ühe võimaliku meetmena oli arutluse all ka käibemaksu langetamine, kuid selles kokkulepet ei saavutatud.

Opositsioonilise Isamaa poliitik Urmas Reinsalu kritiseerib sotsiaalmeedias, et valitsuse ettepanekus on rida suuri probleeme. "Esiteks, võrgutasu kompenseerimine on ette nähtud vaid kuueks kuuks. Teiseks, võrgutasu ei ole seotud elektri hinnaga ehk kompenseerimine ei arvesta võimalikku elektri hinna tõusu. Ja kolmandaks kavatseb valitsus üksnes teatud ühiskonnarühmale hüvitada mingis ulatuses sotsiaaltoetusena omavalitsuste kaudu gaasi, kütte ja elektrihinnatõusu," arutleb ta.