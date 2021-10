Sharpminder | Kui ei tehta samme eelarvet rahvale loetavaks teha või kaasavat eelarvet rakendada, okupeerivad "meieraha" teema populistid

Nii finantspopulismi kui ka ametnike tagatubadesse varju viidud eelarve vastu aitab kodanike rahatarkuse kasvatamine. Rahatarkusest on viimasel ajal juttu palju, hakkab juba natuke tüütuks muutuma. Samas on selge, et kui tahame rahvale anda rohkem sõnaõigust eelarve tegemisel, siis tuleb neid harida. Aga praegu on meieraha.ee kadunud ja alles on vaid Finantsinspektsiooni minuraha.ee. See on märgiline, sest näitab, kuidas riik on kogu finantskirjaoskuse taandanud indiviidi rahalisele toimetulekule. Seda liini on aktiivselt propageerinud ka OECD. Tegelikult on vajalik ka kaasasjastatud meieraha.ee elik keskkonda, mis õpetab nägema enda rahalist seotust ühiskonnaga. Eesti riigil sellise sotsiaalse rahatarkuse edendamisel ühtset seisukohta pole; FI, HTM, TTJA - igaüks ajab oma rida.