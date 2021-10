Pealinnas kodukoristajana töötades võib tasku pista isegi üle Eesti keskmise palga

Kolmandas telefonivestluses järjekordse koristajakandidaadiga käiks justkui oksjon ja keegi ei tea, kui suureks võib kujuneda lõpphind. Üldpuhastus? 70 eurot. Vannitoa koristus? 20 eurot juurde. Mõne triiksärgi triikimine? Veel 20 eurot.

Koristaja töö on tänuväärne. Paljud on kuulnud lugu NASA-s töötavast koristajast, kes nimetas oma tööülesandeks inimeste Kuule saatmist.

Need, kellele on koristamine meeltmööda ja kes tahavad lisatööga sissetulekut suurendada, võivad teenida kuus keskmise palga jagu lisaraha. Kui palju maksab Tallinnas koristajateenus ja kui suur on nõudlus, saad teada, kui loed läbi alljärgneva loo.