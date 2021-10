Brexit on toonud Suurbritanniasse tohutu tööjõupuuduse: vabu töökohti on üle miljoni

Vabu töökohti oli kolmandas kvartalis juba rekordarv ehk üle 1,1 miljoni. Seda on 318 000 rohkem kui vahetult enne pandeemiat 2020. aasta esimeses kvartalis, teatas Suurbritannia statistikaamet ONS sel nädalal.

„Kõigis tegevusvaldkondades on on nüüd sama palju vabu töökohti kui just enne pandeemiat,” ütles ONS-i majandusstatistika valdkonna juht Darren Morgan.