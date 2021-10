Eesti firma toodab nutikaid ülekäiguradasid. Lahenduse vastu tunnevad huvi mitmed Euroopa riigid

Bercman Technologies tegevjuht Mart Suurkask kinnitas, et eestlaste välja töötatud liiklusohutuslahendus tekitab huvi. „Oleme juba alustanud nutikate ülekäiguradade eksporti Horvaatiasse ning saanud tellimusi ka Kreekast, Leedust ning Šveitsist. Lisaks on Bercmanil leitud tugev partner Inglismaalt, kust loodame samuti head koostööd,” ütles Suurkask, kelle sõnul võib Bercman Technologies rahul olla – ka kõikides teistes maades on parteriteks antud riikide juhtivad telekommunikatsiooni- ja infrastruktuuriettevõtted, mis annab koostööle kindla garantii.

„Samal ajal on meil käimas läbirääkimised veel mitme teise välisturu kohaliku partneriga. Nutikas ülekäigurada saab hakkama nii sademete, pakase kui ka vastupidi väga kõrgel temperatuuril töötamisega, mis teeb meie lahenduse atraktiivseks kogu Euroopa jaoks.”

Käesoleval suvel Nasdaqi Tallinna First North börsil kauplemist alustanud Bercman Technologies äratas esmase emissiooniga tähelepanu ka investorite seas ning aktsia märgiti 14,5 korda üle. “ See andis kindlust, et liigume oma eesmärkidega õiges suunas. Oleme asunud täiskäigul ellu viima Bercmani visiooni ja planeeritud tegevusi. Suurendasime müügitiimi, kelle ülesanne on leida meie lahendustele turgusid ning sõlmida kokkulepped rahvusvaheliste edasimüüjatega,” selgitas Suurkask.

“Uute turgude avanemine läheb plaanipäraselt. Bercmani nutikate ülekäiguradade eksport toimub läbi sihtriikides asuvate kohalike partnerite, kelleks on peamiselt ettevõtted liiklusinfrastruktuuri või targa linna lahenduste valdkonnas. Usume, et müügivõrgustiku ehitamine välisriikides kohalike partnerite kaudu mõjub positiivselt ettevõtte tulemustele, kuna mõlemal osapoolel on huvi tehingute mahtu kiirelt suurendada.”