OTSE | Riigikogu arutelu: kuidas elektri hind alla saada?

Ettekannet alustas TalTechi energeetikaprofessor Alar Konist, kelle sõnul lähiajalist hinnalangust oodata ei ole kasulik. Vastupidiselt juhtis ta tähelepanu, et hindadel on veelgi enam kasvamisruumi. Kuivõrd tootevõimsust jääb vähemaks, siis on tema sõnul hädavajalik teha investeeringuid kogu süsteemi mitte üksnes taastuvenergia tootmisesse. Kui investeeringuid ei tee, siis riskime tema sõnul esiteks sellega, et süsteem lakkab töötamast ning teisalt muutuvad hinnad veel enam heitlikumaks. "Pigem teeme vajalikke investeeringuid, et need hinnad ei läheks veel kõrgemaks. See on üks suuremaid väljakutseid," lausus ta ettekandes.

Ta analüüsis lähemalt ka gaasi hinna tõusu tagamaid. Oma ettekandes juhtis ta tähelepanu, et söeenergiast liiguvad riigid tasapisi CO2 heitmete vähendamiseks üle just gaasienergiale. See aga tähendab, et gaasile tekib suurem konkurents. "Kui on suurem nõudlus, tekib rohkem tahtjaid, kes on nõud kõrgemat hinda maksma ja nii need hinnad üles lähevadki," nendib ta.

Kokkuvõttes oli tema põhi sõnum, et taastuvenergiasse üksi panustades me olukorda ei lahenda. Peame panustama kogu süsteemi tervikusse. Samuti näeb ta lahenduseks võrgutasusid differentseerida mitte sõltuvalt üksikisiku või ettevõtte tarbimiskoguste põhjal, vaid just vastavalt selle põhjal, millest elektrit toodetakse.

Oma ettekande teevad veel ka Eesti Teaduste Akadeemia liige Arvi Hamburg ja EKRE esimees ning fraktsiooni liige Martin Helme.

Ettekannete teemad:

Tallinna Tehnikaülikooli energeetikaprofessor Alar Konist: „Kas taastuvenergia on lahendus elektrihinna alandamiseks?

Tehnikateaduste doktor, TA liige Arvi Hamburg: „Eesti energiapoliitika pikk plaan"

EKRE esimees, Riigikogu aseesimees Martin Helme: „Kuidas tagada Eesti majapidamiste ja ettevõtete jaoks odav elekter?“