Enefit teeb Arco Vara uusarenduses elektriautode laadimisjaamade pilootprojekti

Arco Vara tegevjuht Miko Niinemäe selgitas, et uusarenduste puhul peab olema laadimistaristu olemasolu tagatud, koostöös Enefitiga saab Arco Vara aga pakkuda aga väga mugavat võimalust, kus klient ei pea ise ostma laadijat, vaid saab seda mõistliku hinna eest rentida. “Kui klient ei soovi enam laadimisjaama kasutada, siis on võimalik jaam Enefit Voltile tagastada ja leping lõpetada. Laadimisjaama rendisoovi võib meile teada anda juba korterit broneerides, samas on võimalik teenusega liituda ka hiljem,” lisas Niinemäe. “Meil on väga hea meel, et Enefit Volt kortermajadele sellist teenust pakkuma hakkab ning meie Rannakalda arendus on esimeste seas”.