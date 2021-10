Prints William vihastas maailma kahe esirikkuri peale

Esimiljardäride seas on käimas kosmoseralli. Amazoni asutaja Jeff Bezos on juba suvest saadik korraldanud reise kosmosesse. Tesla juht Elon Musk, kes on samuti maailma esirikkurite seas, ei soovi Bezosest maha jääda – mees on isegi rääkinud, et tahab Marsil autosid ehitama hakata.