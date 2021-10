Riigihanketurul liiguvad numbrid üles: rohkem hankeid ning suuremad summad

Eelmisel aastal algatati riigihangete registri andmetel pisut üle 8300 riigihanke, mis on ligi 300 hanget rohkem kui aasta varem.

Kui tavapäraselt on riigihangete osakaal sisemajanduse kogutoodangust(SKP) püsinud 10-12 protsendi vahel, siis eelmisel aastal kasvas 14 protsendini SKPst. Riigieelarve kuludest on hangete osakaal moodustanud 26-28 protsenti - möödunud aastal oli see 32 protsenti.