Aas: kõigi tarbijate võrgutasude kompenseerime läheb riigile maksma ligi 75 miljonit

See aga mõistetavalt tähendab raha riigi rahakotist. Majandus- ja taristuminister Taavi Aas sõnas, et praegu on täpseid summasid keeruline öelda, sest muutuvaid faktoreid on palju, alustades elektrihinna muutusest, tarbimisest või kui paljud üldse hüvitist taotlevad ning millises mahus arveid kompenseeritakse. Seega saab rääkida tema sõnul üksnes suurusjärkudest.