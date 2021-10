FOTOD JA VIDEO | ABB alustas koostööd ettevõttega Lilium elektrilennukite kiirlaadimisseadmete arendamiseks

Kiirlaadimistaristu on plaanis valmis saada 2024. aastaks. Regionaalsete elektrilennukite tootja Lilium on teatanud kavatsusest luua lennuvõrgustikud USA-s Floridas, Saksamaal ja Brasiilias. ABB MegaWatt kiirlaadijate abil on võimalik lennukite akud täis laadida umbes 30 minutiga ja kuni 80% osas kõigest 15 minutiga, mis võimaldab sooritada 20–25 lendu päevas. 7-kohalise elektrilennuki Lilium Jet esialgne lennuulatus peaks olema 250 km ja keskmine kiirus 280 km/h.

„Liliumi missioon arendada jätkusuutlikku lennundust ühendatuna ABB ülemaailmse turuteabe ning juhtpositsiooniga e-liikuvuse ja e-laadimise infrastruktuuris on võit nii keskkonnale kui reisijatele,“ ütles ABB e-liikuvuse divisjoni juht Frank Mühlon. „Lisaks näeme selles partnerluses olulist kohustust järgida kõiki asjakohaseid laadimisstandardeid, mille on vastu võtnud mitmed elektrisõidukite tootjad. Uue laadimisstandardiga MegaWatt sillutab ABB teed kõigi transpordiliikide elektrifitseerimiseks alates autodest ja veoautodest kuni laevade, kaevandussõidukite ja nüüd ka lennukiteni.“

„Usume, et lennunduse süsinikdioksiidiheite vähendamine on nii kiireloomuline kui ka vältimatu,“ märkis Liliumi tegevjuht Daniel Wiegand. „Laadimistaristul on regionaalse lennuvõrgu arendamises otsustav roll. Oleme uhked, et saame teha koostööd ABB-ga, kes toob projekti oma aastakümnete pikkuse kogemuse elektrifitseerimise ja tarkvara arendamise vallas.“