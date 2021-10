Riigikontroll: Rail Balticu projekteerimine ja maade omandamine on graafikust aastaid maha jäänud

2021. aasta teise kvartali andmete järgi on omandatud kõigist teadaolevatest kinnisasjadest 28%, kogu projekti Eesti osa maade omandamise mahajäämus algsest tähtajast on juba viis aastat. Kõige vähem on maade omandamist korraldav Maa-amet edenenud Harjumaal, kus on omandatud 6% kõigist teadaolevatest raudtee tarbeks vajaminevatest maadest.

See on murettekitav nii ajakava kui ka eelarve seisukohast, sest Harjumaal on kinnisvara hinnatase kõrgem kui Rapla- või Pärnumaal ning omandada on vaja maatükid, mille saamine riigile võib olla keskmisest keerukam.

Maa-amet on seni omandanud eelkõige kinnisasju, kus trass on enamasti kavandatud läbi metsade ja põldude ning kus pole palju äri- ega elamumaid. Harjumaal on olukord teine. Lisaks selgub Maa-ameti andmetest, et maatehingute maksumus oli Pärnu-, Rapla- ja Harjumaal võrreldes 2014. aastaga, kui planeeriti eelarvet, tõusnud 2020. aastaks üle 50%. Kinnisasjade omandamiseks on Euroopa Ühendamise Rahastu rahastus­lepete CEF 1 ja CEF 6 eelarve kokku 29,1 miljonit eurot (sh omafinantseering), millest seni on kasutatud vaid 11%.

Omandatavate kinnisasjade väljaselgitamine võtab rohkem aega, kui algselt arvati, lisaks on ka kinnisasjade omandamise protsess aeglane. Kinnisasjade omandamise menetluste korraldajal Maa-ametil on juhtumeid, kus kinnisasja hinna väljaselgitamine ning läbirääkimised maaomanikega on veninud pikemaks, kui seadus lubab, kuna hindamis­ülesanne on keeruline või omanikud ei ole nõus esialgse pakkumisega. Maaomanikel tuleb arvestada, et algatatud omandamine võib kesta keskmiselt vähemalt 13 kuud.