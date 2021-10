Madala sissetulekuga isikuile hüvitatakse elektri hinnatõus tagasiulatuvalt. Kõigile tarbijatele langetatakse võrgutasusid

"Hüvitame väikese sissetulekuga inimestele elektri-, toasooja ja gaasikulud tagasiulatuvalt. Juhul, kui elektrihind tõuseb üle 60 EUR/ MWh kohta, siis seda summat ületavat osa kompenseeritakse veel väljatöötamisel oleva koefitsendi alusel. See meede puudutab 70 000 leibkonda ja kompenseerimine toimuks läbi kohaliku omavalitsuse. Rahalise kattealikkana näeme ülelaekunud CO2 vahendeid. Täna on neid vahendeid üle 30 miljoni euro ja see maht katab paketi vajaduse.