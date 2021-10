Tööstusettevõtted saavad välisturgudel konkurentsivõime suurendamiseks lisatuge

„Üheks AIRE esmaseks prioriteediks on ülikooli seisukohast võrgustik ja kaardistus, mis andmed on täpselt ettevõtetes olemas või mida on võimalik tulevikus mõõta. Siis saab küsida, millised probleemid on nende andmete analüüsis ning võimalused tehisintellekti rakendamiseks ettevõtetele arengueelise loomisel," ütles Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi juhataja professor Jaak Vilo. Tema sõnul saab üheskoos välja mõelda, millised on võimalikud standardlahendused ja nende pakkujad, kuid välja sõeluda ka probleemid, kus on hädavajalik kaasata ülikooli rakendusteadlasi ning isegi alustada pikemaid fundamentaaluuringuid. „Ilma avatud dialoogita oleks raske teada, mida üks ootab ja teine oskab, või kus on kitsaskohad, miks veel ei kasutata valmislahendusi," rõhutas Vilo.