Jõulud tulekul. Eestlaste lemmiku mööblitootja tarneraskused kestavad vähemalt järgmise aastani

"Peame olukorraga hakkama saama veel ka järgmisel aastal," sõnas IKEA juht Jesper Brodin, kelle sõnutsi on tarneprobleemid võrreldes varasemaga siiski pisut paranemas.

Ka teise Eestis populaarse odavfirma PepCo tegevjuht Andy Bond kinnitas, et ka nende tarneraskused kestavad 2022. aastani. "Oleme tarnete eest maksnud kümnekordseid tasusi ning see on avaldanud meile tugevat mõju," sõnas Bond BBC-le.