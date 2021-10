Boeingu katselendurile esitati süüdistus 737 MAX-i katastroofideni viinud andmete varjamises

2019. aasta oktoobris kaotasid piloodid 737 MAX-i üle kontrolli ja see kukkus Indoneesia ranniku lähedal Jaava merre. Viis kuud hiljem kukkus teine 737 MAX kuus minutit pärast õhkutõusmist alla Etioopias Addis Ababa lähedal. Hukkusid kõik pardal olnud ja järelevalveorganid üle maailma tegid otsuse see lennukitüüp maa peale jätta. Kahes õnnetuses hukkus kokku 346 inimest, vahendab ABC News.

USA esindajatekoja transpordi- ja infrastruktuurikomitee avaldatud dokumendid näitavad, et Forkner ütles FAA ametnikele, et MCAS on ohutu, vaatamata sellele, et ta nimetas seda sisedokumentide ja e-kirjade järgi simulaatorikatsetuste põhjal „karjuvalt halvaks”.