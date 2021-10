Ehitusmaterjalide turu hinnaralli ja pikaks veninud tarneajad on pannud ehitusettevõtted keerulisse olukorda. Objektide valmimistähtaegu tuleb edasi lükata ja leppida kesisemate majandustulemustega.

„Ehituse sisendhinnad on oluliselt tõusnud ja pakutavad objektid muutunud tellija ootustega võrreldes nii palju kallimaks, et mitmed potentsiaalsed uued objektid on jäänud ootele ja jäävad suure tõenäosusega ka edaspidi ootele,” ütleb Merko Ehitus Eesti juhatuse esimees Ivo Volkov.

Loe, milliste ehitusmaterjalidega on olukord kõige keerulisem ja kui suurte hinnatõusudega peavad ehitusfirmad leppima.