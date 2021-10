FOTOD | Pettus? Tuntud mööblifirma muutis vaid mõne nädalaga toote hinna kolmekordseks

Asko & Sotka tegevjuhi Irina Raudsepa sõnul on hinnatõus tõepoolest toimunud, kuid kindlasti mitte sellises ulatuses - tegemist olevat süsteemi veaga.

"Maailma turul on puiduhind kolm korda kõrgem, mis mõjutab ka mööbli lõpphinda. Uus hind on 499, kampaaniahind hetkel 329 eur," põhjendas Raudsepp.

Facebookis jagatud Asko hinnaerinevuse foto all selgub aga, et ka paljud teised eestlased on kokku puutunud Asko kahtlaste hinnamuutustega.