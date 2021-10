Enefit Greeni aktsia märgiti üle neljakordselt

Pakkumise ühe korraldaja Swedbanki Balti ja Soome investeerimispanganduse juht Mihkel Torim jääb pakkumise tulemusega väga rahule ning märgib, et tegu oli märkimisväärse ja ajaloolise tehinguga Balti börsil: "Huvi Enefiti Greeni IPO vastu osutus erakordselt suureks ning ületas selgelt ootuseid. Üle 60 000 märkijaga on Enefit Green läbi aegade suurima märkijate arvuga IPO Baltikumis. Märkimisväärne jaehuvi pakkumise vastu näitab kohaliku investorkogukonna arengut viimaste aastate jooksul ja investorite selget soovi saada osa kohalikust tulevikku suunatud ettevõtte kasvuloost, mida Enefit Green suurepäraselt ka pakub. Samuti oli kõrge institutsionaalsete investorite huvi ning pakkumises osalesid Balti pensionifondid kui ka regionaalsed ja rahvusvahelised investeerimisfondid, sealhulgas EBRD."

Pakkumise korraldajad on Swedbank, Nordea ja Citigroup. Jaepakkumise peakorraldajaks on Swedbank ning müügiagendiks LHV Pank. Enefit Greeni õigusnõustajateks on Cleary Gottlieb Steen Hamilton ja Ellex Raidla, pankade õigusnõustajateks on Shearman & Sterling ja Sorainen ning kogu projekti kommunikatsiooninõustajaks on Agenda PR.