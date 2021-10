Tunnustus oma tegijatele: selgusid aasta parimad talutooted

„Mul on hea meel, et tublid talupidajad leiavad aega panustada tootearendusse ning kas iseseisvalt või mõne põneva koostöö tulemusena on valminud sensoorselt väga mitmekülgsed ja loomulikult maitsvad tooted. Soovin jõudu ja tublit pealehakkamist ka järgmisteks aastateks!" lisas Kuldjärv.