Rahandusminister on rahul: rekordiline huvi Enefit Greeni vastu ületas me ootused

„Rekordiline jaeinvestorite huvi ületas me ootused. Enefit Greeni aktsiast saab rahvaaktsia ja rohkem kui 60 000 jaeinvestorit näitab, kui suur on huvi ja valmisolek roheinvesteeringutes osalemiseks. Saime veelkordse kinnituse, et oleme õigel teel," ütles rahandusminister.