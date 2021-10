DelfinGroupi märkimise nõudlus ei vastanud ootustele

DelfinGroupi kaasasutaja ja nõukogu esimees Agris Evertovskis ütles, et ettevõte on IPO läbiviimisse tohutult panustanud ja nad on tulemusega väga rahul. „Kui me 12 aastat tagasi alustasime oli meil kõigest üks pandimaja ja visioon, kuidas pakkuda inimestele kiiret ja lihtsasti mõistetavat finantsteenust. See on endiselt meie DNAs. Täna on meie peamine siht aga ettevõtte väärtuse kasvatamine, et sellest võidaksid kõik meie investorid," sõnas Evertovksis.