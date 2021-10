Uus Apple Watch Series 7 on nüüd Eestis saadaval: mis selles nii erilist on?

Apple Watch Series 7 on ka märkimisväärselt vastupidavam - selle eelmisest mudelist ligi 50% tihedam klaas on tunduvalt purunemiskindlam, tugevam ja robustsem.

Tänu ekraanisuuruse muutusele on Apple Watch’il esmakordselt ka uus QWERTY klaviatuur. See võimaldab ühest tähest teiseni liikuda QuickPath tööriista abil, mis masinõppe kaudu ennustab ette, mis sõnu kasutaja kirjutada võiks tahta. Ka kalkulaator, taimer ja stopper on muudetud lihtsamini käsitletavaks.

Always-On Retina ekraan on muudetud tunduvalt kasutajasõbralikumaks, sest kellaaja nägemiseks või teavituste lugemiseks ei pea enam rannet liigutama ega ekraani puudutama - see on aktiivne kogu kasutusperioodi vältel. Lisaks on ekraan n-ö puhkeolekus olles siseruumides muudetud ligikaudu 70% erksamaks, tänu millele on võimalik teavitusi juba kaugelt lugeda.

Uue kella kõige olulisem muutus seisneb ekraani suuruses - ligi 20% rohkem puhast ekraani kui eelmisele mudelil. See tähendab seda, et kell on läbinud märkimisväärse disainiprotsessi, mille raames on ekraanisuurust muudetud nii, et kella enda suurus ei kasvaks. Tulemuseks on see, et kellaekraan katab nüüd peaaegu kogu korpuse ulatuses oleva ala, mistõttu on ekraanil oleva teksti lugemine lihtsam ja selgem kui varasemate mudelite puhul.

Soovi korral on võimalik kell seadistada nii, et see teavitaks kasutajat kui eesmärgi täitmiseks tuleks läbida veel üks kilomeeter, samuti pakub Watch enesearenguks vajalikku tervisealast informatsiooni ja võimalust põhjalikult oma unekvaliteeti jälgida. Kui ühendada see iPhone’iga, siis on võimalik luua väga spetsiifiline unerežiim, mis oluliselt nii vaimset kui ka füüsilist heaolu parandab.

Nutikell on muutunud aktiivse elustiiliga inimeste jaoks pea hädavajalikuks. Apple Watch on justkui eratreener, mis igapäevaselt jälgib, möödab ja hindab inimese liikumist ja füüsilist aktiivsust ning võimaldab konkureerida nii iseenda kui ka sõpradega.

Mindfulness rakendus (varasemalt Breathe) on ka läbinud uuenduskuuri. Sellel on mitmeid uusi funktsioone, mis aitavad rahuneda, lõõgastuda ja stressitaset vähendada. Reflect lisa aitab inimesel tulla tagasi reaalsusesse ja leida viis keskendumiseks läbi animeeritud visuaalide.

Sleep funktsioonis on võimalik jälgida oma unekvaliteeti, luua kindel unerežiim ja muuta oma magamisharjumusi. Uue funktsioonina on võimalik ka une ajal oma hingamist põhjalikult analüüsida. Sellised andmed aitavad paremini mõista, millisel perioodil on uni sügavam ja millisel kergem ning seeläbi luua endale kõige sobivam unerežiim.

Nagu varasemalt mainitud, on kellal olemas mitmeid tervist ja heaolu parandavaid funktsioone. Vere hapnikutaseme mõõdik ja EKG elektrodiagramm on vaid mõned märkimisväärsed osad tervise kategoorias. Otseloomulikult ei ole need funktsioonid loodud diagnooside määramiseks, vaid igapäevaseks heaolu kontrollimiseks.

100% taaskasutatud alumiiniumist kellaümbrisel on viis erinevat värvivalikut: roheline, sinine, (PRODUCT) RED punane, starlight (beež) ja midnight (tumehall). Roostevabast terasest ümbrise puhul on valikus hõbedane, kuldne ja grafiiditoon.

Uus mudel on ka IP6X tolmukindel ja WR50 veekindel, mis tähendab seda, et kell tõrjub vett kuni 50 meetri sügavusel olles vastavalt ISO 22810: 2010 standardile. Ujumistreeningutel on kella kasutamine lubatud, küll aga ei soovitata seda kasutada sukeldumisel, surfamisel, veesuusatamisel või muud veesporti tehes, mis hõlmab suurt kiirust või kiirelt sügavale minemist.

Kella akukestvus on võrreldes varasema mudeliga ligikaudu 33% kiirem. Sellise muudatuse on võimaldanud uus laadimiseks loodud arhitektuur ja USB-C kaabel, mis laevad kella aku 0-st kuni 80-ni kõigest 45 minutiga. Täislaetud akuga kell suudab aga töötada kuni 18 tundi järjest.

Uuel kellal on ka eSIM tehnoloogia, mis tähendab, et kui ühendada see mobiilipaketiga, siis saad kella kasutada ilma telefoni läheduses hoidmata. Sel moel on võimalik ilma telefonita teha kõnesid, saata sõnumeid, lugeda e-maile, kuulata muusikat, taskuhäälinguid või audioraamatuid.





Apple on loonud pikaajalise keskkonnale fokusseeritud plaani. See tähendab, et ettevõte on endale võtnud vastutuse vähendada seadmete ökoloogilist jalajälge kogu nende kasutusaja vältel. Selliste pingutustega püütakse lähiaastate jooksul jõuda 100% taaskasutatud materjalideni nii toodete kui ka pakendite loomisel. Ka uus Apple Watch on loodud keskkonnasäästlikuse põhimõtetel.

Uus WatchOS 8 operatsioonisüsteem

Uue Apple Watch Series 7 nutikelladega käib loomulikult kaasas ka uus operatsioonisüsteem WatchOS 8, mille kiiruse ja funktsionaalsuse alustalaks on kasutajamugavuse pidev suurendamine.

WatchOS 8 pakub palju uusi treeningfunktsioone, uuenenud Mindfulness rakendust, Portraits ekraanikuvasid ja mitmeid uuendusi Messages rakenduse veelgi sujuvamaks kasutamiseks. Sellega käivad kaasas ka Focus funktsioon keskendumiseks ning smart home koduekraani ja nutika rahakoti Wallet uuendused.

Fotograafiast astronoomiani, surfamisest küpsetamiseni - ka App Store’i on lisandunud suurel hulgal põnevaid eluks vajalikke rakendusi.

Uusim Apple Watch Series 7 nutikella on võimalik soetada kõikidest Apple autoriseeritud koostööpartnerite esindustest.