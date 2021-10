Amet peatas suurfirmas toidulisandite tootmise. Ettevõte kinnitab, et senine toodang on ohutu

Põllumajandus- ja Toiduameti peadirektori asetäitja Hele-Mai Sammel sõnas, et ettevõte pole piisavalt hinnanud veterinaarravimitest tuleneda võivaid riske. „Menetlus ettevõtte osas algas juulis, mil ametile saabus vihje. Asjaolude selgitamiseks kontrollis amet ettevõtet korduvalt mitme kuu jooksul. Kontrollide tulemusel selgus, et toidulisandite tootmise ruumides ladustati kontrolli ajal ka veterinaarravimite tootmiseks kasutatavat toorainet (beetalaktaame) ning ettevõte ei olnud tootmisel piisavalt hinnanud potentsiaalset keemilist riski," kirjeldas Sammel menetluse kulgu. Tuvastatud asjaolude tõttu keelas amet turustada juulis ja augustis toodetud toidulisandeid. Ettevõte on kinnitanud toidulisandite tootmise lõpetamist ning seda, et juulis ja augustis toodetud toidulisandid ei ole turule jõudnud.