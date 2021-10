Foto: DADO RUVIC, Reuters/Scanpix

Viimasel nädalal on ilmunud mitmeid kirjutisi krüptoteemadel, mis kõik räägivad krüpto piiramisest või siis suisa keelamisest. Et mitte ennast pealkirjadest eksitada lasta, siis selgitan, mis praegu krüptoga toimub ja keda see puudutab.