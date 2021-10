Suur ehmatus. Kolme inimese näited ehk miks eramajade omanikud pelgavad talvele vastu astuda

Ärilehele saatis üks lugeja oma viimase viie aasta septembrikuu elektriarved, kust on selgelt näha see, milline muutus on sel aastal toimunud. Kui 2017. aastal maksis ta 44,62 eurot ja 2019. aastal 58,91, siis sel aastal sai ta ehmatuse osaliseks - arve oli 139,04 eurot. Valitsuse plaan võrgutasu poole võrra vähendada tähendaks sellele inimesele 17 euro kompenseerimist. Samas ei ole võrgutasu seotud elektri hinnaga ning kui see jätkuvalt kasvab, siis võib see selle summa olematuks süüa.

Kuid see ei muuda fakti, et elektriarve on suurenenud kordades ning gaasiarve samuti. See näitab, just eramaja omanikud on kõige enam pihta saanud. Need, kes kasutavad ohtralt elektrit või siis elektrit ja gaasi.