FOTOD: Üks kesklinna väike hambaauk ehitatakse täis. Kas piirkonna uus maamärk?

Hoone rajamise eest vastutava 1Partner Ehituse juhi Üllar Hinno sõnul on tegemist arhitektuurselt keeruka ja väljapaistva hoonega, mille kõige silmapaistvam osa on kõrgem torniosa. „Lähtuvalt hoone asukohast, kõrgusest, arhitektuurist ja sellest, et tegemist on nurgakrundiga, saab sellest selgelt piirkonna uus maamärk," ütles Hinno.