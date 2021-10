Soome võttis lõpuks kasutusele koroonapassi. Mida see muudab?

Tõsi, Soomes on vaktsineeritute osakaal 75 protsenti üle 12-aastastest ning suurem osa piirangutest on nagunii tühistatud.

Praegu kehtivad need vaid restoranidele, baaridele ja ööklubidele ning vaid piirkondlikult.

"Mul on väga kahetised tunded. Rõõmustan, et saame ööklubide uksed 17 kuud kestnud pausi järel lahti teha. Samas kahtlen koroonapassi mõttes, kui see puudutab nii väikest osa ühiskonnast," ütles Night People Groupi tegevjuht Antti Raunio.