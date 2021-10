Jõulude eel on tõsine mure, et teatud tooted saavad lettidelt otsa

Tarneaehalad üle maailma on segi paisatud ning USAs ja Suurbritannias hoiatatakse inimesi selle eest, et pühade ajal võib tekkida teatud kaupade puudus.

USA Today kirjutab näiteks, et tol perioodil võib tekkida kana ja mähkmete kriis. Jäätisetootja Ben & Jerry's on öelnud, et nad teevad vaid kõige populaarsemaid tooteid.

Bloombergi andmetel on USAs poed juba praegu kohati tühjade riiulitega. Kui pandeemia alguses oli põhjuseks inimeste paanika, siis nüüd on selleks tootmisraskused, sest tarneahelate kriis puudutab kõiki kaubavahetuse tasandeid.

Los Angelese sadama lähistel on ankrus kümned suured kaubalaevad, kes ootavad, et saaks konteinereid maha laadida, teatab The New York Post.

Kui tavaliselt on oktoobrikuu alguses ladudest puudu keskmiselt 7-10 protsenti müüdavatest jookidest ja pagaritoodetest, siis sel aastal oli see kerkinud 18 peale.

Hiina keeras elektri kinni

Ainus põhjus ei ole siin sugugi otseselt viirusest tingitud hädad. Jäätisetootja Ben & Jerry'se mure on töötajate vähesus. Pandeemia tulemusel on inimesed massiliselt lahkunud oma senistelt töökohtadelt, et leida paremaid variante.

USAd ja maailma laiemalt puudutavad ka massilised elektrikatkestused Hiina tehastes. CNBC ütleb, et need omakorda on seotud Hiina uue kliimapoliitika ja Austraaliaga toimuvate poliitiliste vaidlustega.

Septembri lõpus keeras Hiina valitsus ootamatult välja mitmete tehaste elektri. Miks? Et anda neile sõnum, sest koguni 20 regioonis ei ole täidetud riigi kivisöe kasutamise vähendamise eesmärke. Need 20 regiooni moodustavad 70% riigi SKTst.

Hiinas toodetakse suurem osa elektrit kivisöest. Kivisöe elektrijaamasid on hakatud sulgema, et eesmärke täita. Kivisöe kättesaadavust on aga mõjutanud see, et 2020. aasta lõpust alates on Hiina ja Austraalia vahel vaidlus ning esimene ei osta enam partnerilt kivisütt.