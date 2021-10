Olümpiavõitja Gerd Kanter investeerib digikulda ja kinnisvarasse. Tootlus on olnud muljetavaldav

Kanteri portfell on küllaltki kirju. „Aja jooksul on tulnud palju põnevaid kogemusi," ütles ta. Peaasjalikult on ta investeerinud kinnisvarasse, kuid portfellist leidub ka näiteks väetiste tootjate aktsiad, ka on investeerinud ta põllumajandusse ja oma isiklikku päikeseparki. Praegu on ta aga juhtivinvestor ettevõttes Aufort, mis pakub võimalust investeerida digikulda.