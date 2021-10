Raport: Ettevõtete tulumaksu langetamise trend on pöördumas

Piiritsa sõnul tekitab arenenud riikides tulevikus survet ettevõtete tulumaksu tõusuks ka majanduse digitaliseerumine ja tööjõumaksude baasi ahenemine. "Tulevikku vaadates on valikukoht, kuidas riikide kulutusi rahastada. Põhimõtteliselt ei pea maksustama tulu tingimata ettevõtete tasandil, kui eraisikute kapitalitulu ja vara suudetakse senisest tõhusamalt maksustada. Kui seda ei suudeta, langeb koormus ettevõtetele ja ettevõtete tulumaksu langetamise trend on ümber pöördumas," ütles Piirits.

Eestis on ettevõtete tulumaksu osakaal maksulaekumistest Euroopa madalaimate seas. „Samas on ettevõtete efektiivne tulumaksumäär Eestis Baltimaade kõrgeim. Eestis tasuti 2019. aastal ettevõtte tulumaksuna 9,6% ettevõtete kasumist," märkis Piirits. „Samal ajal Lätis, kus on Eestile sarnane süsteem 20% maksumääraga ja maksuvabastusega jaotamata kasumile, laekus vaid 1,2 %. Leedus oli 15%-se nominaalse maksumäära juures efektiivne määr ehk tegelik laekumine 6,6% ettevõtete kasumist," selgitas ta.