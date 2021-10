VIDEO | Parlamendierakondade esindajad teedeehituse debatil. Kaljulaid: eestlased sõidavad nagu hullud

Euroopa Komisjoni liikuvuse ja transpordi peadirektoraadi peadirektor Henrik Hololei ütles samal üritusel, et Eestil on vaja valimiste- ja parteideülest plaani. Riigil peaks eesmärk paigas olema - ei ole vahet, kas neljarealised teed saavad tehtud 2030. või 2035. aastaks, aga peamine on, et plaan oleks paigas.

Võrklaev: Nõustun sellega. 2035. aastaks on Narva, Tartu ja Pärnu suunad tehtavad.

Savisaar - jah, sellele saab alla kirjutada. Eelmisel valitsusel oli konkreetne tegevuskava. Täna täpsustame detaile.

Kokk - eelmise valitsuse ajal oli kokkulepe selline, et 2+2 teed saaks valmis. Kõige huvitavam, et projekte siis ei olnud. 2019. aprillis löödi käed. Kui täna küsida, kus projektid on, siis 2023. saavad valmis. Paljud ehitused seisavad selle taga, et füüsiliselt ei ole projekte. Paarsada miljonit tuleb panna igal aastal ehitusse, et see unistus täita. Kiired ühendused on ainus võimalus. Ajaliselt on võimalik Tartut Tallinnale lähemale tuua.

Kaljulaid: Esimest korda valisin 2002. aastal, riigikogu valisin 2003, aastal ja ka siis lubati, et tehakse ära neljarealised teed kolmes suunas. Ei ole olnud valimisi, kus seda ei lubataks. Kas on tingimata vaja läbivalt neljarealisi teid? Ei ole. On lõike, mis võivad olla kolmerealised. Kõige enam on vaja panustada ühistransporti. Tänapäeval ei ole investeering neljarealistesse teedesse enam mõistlik.

Modraator Johannes Tralla küsis selle kohta, et keskmiselt on ehitatud 3 kilomeetrit neljarealisi maanteid aastas.

Võrklaev: on ehitatud igal aastal. 2016. aastal sai hoog sisse Kose-Mäe lõiguga. Tihti takistus, et ei suuda ette näha aega ja teha projekte ette. Suure infra rajamine on peavalu, näiteks maaostu kokkulepped. Ette planeerimisest on puudu. Ei ole poliitilist kindlust. Suuremad investeeringud peaks olema pikemalt ette teada.

Johannes Tralla ütles, et ikkagi on vaja strateegilist kokkulepet.